Terapie intensive in aumento in 5 regioni

Domenico Zurlo

Continua a preoccupare la situazione dei reparti di rianimazione Covid. In ben cinque regioni il tasso di occupazione delle terapie intensive dei pazienti colpiti dal virus sale sopra la soglia d'allerta del 10%, con la Sicilia già zona gialla e la Sardegna che toccano il 13%: in crescita anche Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Piemonte, emerge dai dati del monitoraggio giornaliero Agenas di lunedì 30 agosto. In aumento anche l'occupazione di posti letto nei reparti ordinari in Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia: queste ultime, rispettivamente al 17 e al 23%, restano sopra la soglia d'allerta del 15%, con la Calabria che rischia dunque di abbandonare la zona bianca (la Sicilia è già zona gialla da lunedì scorso).

I DATI. Intanto i dati del bollettino di ieri vedono altri 75 morti - il dato più alto dallo scorso 10 giugno - 5498 casi su oltre 307mila tamponi e un tasso di positività dell'1,78%, in netto calo rispetto a lunedì (3,87%). In leggera flessione sia i ricoverati (-12) che le terapie intensive (-4), così come il numero degli attualmente positivi, che dopo una crescita andata avanti per settimane finalmente frena e torna sotto quota 140mila (-3.468): merito del boom di guariti, quasi 9mila in un giorno.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA