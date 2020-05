Terapie intensive, 91 letti occupati

Simone Pierini

Sono una manciata in più di lunedì i casi positivi registrati ieri a Roma: si è passati da 26 a 30 di cui ben 21 riferibili al territorio della Asl Roma 1. Il dato sale a 61 (con la provincia) e a 67 in tutto il Lazio. Due i morti nella Capitale: un prete di 63 anni proveniente dall'Ateneo Salesiano e ricoverato al Sant'Andrea, e una donna di 81 anni al Gemelli. Il bilancio giornaliero delle vittime nel Lazio è invece di sette morti di cui tre in provincia di Roma, uno a Latina e uno a Viterbo (534 il totale). I guariti hanno invece superato la soglia dei 2mila, le terapie intensive sono scese al numero più basso dal 22 marzo: 91 letti occupati. Sono 144 i pazienti ricoverati allo Spallanzani che è «entrato nella Fase 3, ovvero di accoglienza di pazienti positivi e sospetti da tutti i presidi ospedalieri e sociosanitari del Lazio». Sono infine circa mille i tamponi effettuati ogni giorno in Regione con i drive in dalle Usca (Unità di intervento territoriali). L'attività, al via dal 20 aprile, si sta implementando. Si tratta di team di medici e infermieri che si muovono sul territorio per scovare eventuali piccoli focolai o pazienti asintomatici.

Mercoledì 6 Maggio 2020

