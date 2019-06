Terapia più efficace per il carcinoma al polmone

CHICAGO - Dimezzato il rischio di peggioramento della malattia o decesso nei pazienti con metastasi epatiche nei pazienti con tumore al polmone non a piccole cellule (NSCLC), grazie all'immunoterapico atezolizumab in associazione con bevacizumab e chemioterapia in prima linea.

È il risultato di un'analisi esploratoria predefinita dello studio di Fase III Impower150, presentata al recente congresso di oncologia ASCO di Chicago. «L'IMpower150 è l'unico studio che stratifica i pazienti specificamente per la presenza di metastasi epatiche. Quando ricevono un trattamento chemioterapico in associazione ad atezolizumab e in aggiunta a bevacizumab hanno un miglior controllo della malattia, soprattutto a livello epatico con un vantaggio in termini di sopravvivenza», afferma il dottor Federico Cappuzzo, direttore Dip. Oncologia ed Ematologia AUSL di Romagna.(A.Cap.)

Mercoledì 12 Giugno 2019, 05:01

