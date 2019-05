Tequila Sunrise spiegato da Matteo

Long drink semplice e scenografico, è conosciuto per l'omonima celebre canzone degli Eagles (1973). Matteo Oriani, capo barman del Pacino Café di Milano, insegna come prepararlo a casa.

Ingredienti: 1 tazzina scarsa da caffè di tequila bianca, 1 tazzina e mezza di succo d'arancia fresco, un cucchiaio da caffè di granatina, abbondante ghiaccio e una fetta d'arancia come guarnizione.

Preparazione: colmate un bicchiere highball di ghiaccio. Versate il succo d'arancia fresco e il tequila, poi aggiungete la granatina. Attenzione: non mescolate, altrimenti perdete l'effetto cromatico del sole che sorge. Guarnite con una fetta d'arancia.

La variante: l'esperto Fulvio Piccinino, in libreria con Amari e Bitter (Graphot), suggerisce lo sciroppo di melograno al posto della granatina. (N.Cav.)

