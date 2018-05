Tenta di violentarla nel portone Nigeriano bloccato dai passanti

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A mettere in salvo la donna sono state le sue grida di aiuto. È accaduto nella mattinata odierna, all'interno di un condominio del quartiere Nomentano, dove una donna di 40 anni è stata trascinata e palpeggiata da un uomo di colore. Sentite le urla provenire dalla strada, una signora, dall'interno della sua abitazione, ha notato un uomo che stava cercando di avvicinarsi in tutti i modi ad una donna, e che solo grazie all'aiuto di un passante desisteva cercando di allontanarsi in direzione Batteria Nomentana. Le numerose chiamate al numero unico di emergenza e le dettagliate descrizioni del violentatore, hanno permesso agli Agenti del Reparto Volanti, giunti immediatamente sul posto, di rintracciarlo nelle vicinanze e di arrestarlo. Accompagnato presso il commissariato Porta Pia, è stato identificato per F. A., cittadino senegalese 20enne, con a carico precedenti di polizia specifici. Condotto nel carcere di Regina Coeli, dovrà rispondere del reato di violenza sessuale.(S. Uni.)