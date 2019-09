Tenta di forzare i varchi in stazione Scatta l'allarme anti-terrorismo

Enrico Chillè

Prima ha forzato i varchi di accesso ai binari della stazione Termini, tentando di salire su un treno regionale senza biglietto, poi ha aggredito i poliziotti che lo avevano fermato e ha danneggiato un'auto. Per questo motivo, un cittadino del Ghana è stato arrestato da alcuni agenti della Polizia Ferroviaria e, successivamente, condannato a otto mesi per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo essere stato giudicato con il rito diretto. Scene da film che hanno fatto scattare il dispositivo antiterrorismo.

L'episodio è accaduto venerdì scorso, all'interno della stazione Termini: l'uomo, un 35enne, pur essendo sprovvisto di un regolare titolo di viaggio, era riuscito ad aggirare i controlli, superando i varchi di accesso all'area partenze. Una volta salito su un treno regionale, in attesa della partenza, l'uomo è stato bloccato dagli agenti della Polfer di Termini, che non senza problemi erano riusciti a farlo scendere e a condurlo nell'ufficio di polizia della stazione, dove sono state registrate le sue generalità e dove gli era stata notificata una denuncia, in stato di libertà, per resistenza a pubblico ufficiale.

Sembrava tutto finito lì, ma pochi minuti dopo l'uomo era uscito dalla stazione Termini e aveva iniziato a dare in escandescenze. Il 35enne, infatti, aveva raccolto un sasso di grandi dimensioni in strada e aveva iniziato a colpire un'autovettura parcheggiata su via Marsala, distruggendone il parabrezza. Gli stessi agenti della Polizia ferroviaria che lo avevano appena rilasciato sono intervenuti di nuovo per fermarlo immediatamente, ma l'uomo, in preda ad un attacco d'ira, aveva reagito minacciandoli e lanciandogli contro il sasso, ferendo in maniera lieve uno dei poliziotti. Dopo una breve colluttazione, gli uomini della Polfer sono riusciti a bloccare il 35enne, per cui a quel punto sono scattate le manette.

Il 35enne originario del Ghana è stato poi giudicato con rito diretto e condannato a otto mesi di reclusione per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Venerdì 13 Settembre 2019, 05:01

