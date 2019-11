Tenta di far ripartire l'ascensore ma precipita per 10 metri e muore

Emilio Orlando

È precipitato nel vuoto, da dieci metri nella tromba del ascensore. Un incidente sul lavoro costato al vita al sessantacinquenne Carmine Magnotta, storico portiere di un palazzo in piazza Santi Apostoli nel centro storico a due passi da via del Corso. Una persona conosciuta e amata da tutti.

L'uomo è caduto nel vano ascensori, mentre tentava di sbloccarlo con una procedura manuale che gli è stata fatale mentre faceva le pulizie. Il palazzo dove è morto il portiere ospita uffici di banche e società finanziarie. La tragedia è avvenuta ieri mattina intorno alle 8 durante la routine di servizio che il dipendente della società che gestisce l'immobile svolgeva quotidianamente. Sgomento tra i tanti impiegati che a quell' ora affollavano i corridoi.

«Abbiamo sentito un urlo, poi un tonfo sordo - racconta una segretaria ancora sotto choc per l'accaduto - conoscevamo Carmine da anni lo chiamavamo per nome. Quando pioveva ci veniva incontro con l' ombrello. Era gentile con tutte noi, tra poco sarebbe andato in pensione, lavorava da una vita. Mai una malattia o un ritardo». Le indagini sulla dinamica dell' accaduto sono state delegate dalla procura della Repubblica al commissariato Trevi ed alla polizia scientifica, che al termine dei rilievi effettuati sull'impianto dell'ascensore, insieme alla ditta incaricata per la manutenzione, hanno sequestrato la cabina.

Non è la prima volta che addetti alla pulizie o portieri di palazzi rimangono vittime degli ascensori. Nel 2017 un cittadino ucraino rischiò di morire dopo essere precipitato dal quarto piano nella cabina di un montacarichi al Nomentano. Qualche anno prima nello stesso quartiere, una donna venne decapitata , mentre puliva la tromba dell' elevatore. Quattro anni fa, invece un bambino morì cadendo nel vano ascensori della metro di Furio Camillo.

