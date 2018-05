Tensioni tra israeliani e palestinesi

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono 10 le persone arrestate dai carabinieri di Roma con l'accusa di furto aggravato durante i servizi preventivi in occasione dell'ultima tappa del Giro d'Italia. I Carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi di uomini e donne di età compresa tra i 14 e i 58 anni, tutti con precedenti. Si tratta di due cittadini cubani senza fissa dimora, una ragazzina nomade proveniente dall'insediamento di Castel Romano, cinque romeni tutti senza fissa dimora, una cittadina bulgara senza fissa dimora e un cittadino del Perù, sorpresi mentre rubavano portafogli da zaini, borse o tasche delle vittime, italiane e straniere.Ma il Giro è stato caratterizzato anche per la contrapposizione Israelo-Palestinese. Da una parte gli anti-israeliani, scesi in piazza per protestare contro il Giro d'Italia (per via della partenza da Gerusalemme). Dall'altra la comunità ebraica, che invece ha manifestato per sostenere tutti i corridori che hanno preso parte alla competizione. In via dei Cerchi alcuni attivisti filo-palestinesi hanno tentato di invadere la corsa: bloccati dal servizio d'ordine e denunciati alle forze dell'ordine.(S. Uni.)