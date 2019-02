Tensione sul voto, assalto armato al furgone del latte

Tensione sul voto regionale. Erano armati di fucile i due uomini che, con il volto coperto, ieri mattina hanno bloccato un'autocisterna del latte, costringendo l'autista a scendere e buttare a terra tutto il latte che stava portando al caseificio Pinna di Thiesi (Sassari), uno dei più importanti dell'isola. È stato il primo assalto armato con i fucili in Sardegna da quando è iniziata la protesta dei pastori per il prezzo del latte, ritenuto troppo basso. Finora i pastori sono stati indennizzati dagli industriali con 60 centesimi al litro, mentre è stata respinta la proposta del governo di portare il prezzo pagato a 72 centesimi avanzando invece la proposta di un prezzo fissato ad 80 centesimi al litro, per una prima fase dell'eventuale nuovo accordo, e poi di un euro a regime. I manifestanti sardi, dunque, sembra abbiano alzato il tiro, anche se le forze dell'ordine precisano che si tratta di azioni sporadiche da parte di ignoti. Carabinieri e Polizia hanno predisposto posti di blocco in tutta la zona alla ricerca degli autori dell'assalto. (M.Lan.)

