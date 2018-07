Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TENNISWimbledon, Giorgial terzo turnoCamila Giorgi accede al terzo turno del torneo di Wimbledon. L'azzurra nel secondo incontro sull'erba londinese si è imposta in due set sulla statunitense Madison Brengle, numero 108 del ranking femminile, con un doppio 6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco. Cade invece al 2° turno in quattro set Paolo Lorenzi, battuto dal francese Gaël Monfils numero 44 del ranking mondiale, con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-6 (7-5), 7-6 (7-3). Al terzo turno, invece, il campione uscente e vincitore di 8 Wimbledon, Roger Federer.BASKETEurobasket: nuovo coach è CorbaniL' Eurobasket ha presentato ieri il nuovo tecnico Fabio Corbani,ex Virtus Roma. Raggiante il presidente Buonamici. «Ora vogliamo la nostra casa. Giocheremo al padiglione 14 della Nuova Fiera DI Roma aspettiamo solo l'okay».