Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TENNISParigi, tris azzurroal terzo turnoEra dal 1989 che l'Italia non aveva tre rappresentati al terzo turno del Roland Garros. Allora erano Camporese, Cancellotti e Pistolesi, questa volta sono Fognini, Cecchinato e Berrettini. Gli ultimi due si erano qualificati mercoledì, mentre Fognini ha battuto ieri lo svedese Ymer per 6-4 6-1 6-2.PALLANUOTORecco e Bresciaalle finali ChampionsSi disputa a Genova la 55a edizione della Len Champions League di pallanuoto. Il torneo prende il via il 7 giugno e la finale è prevista per il 9 giugno. In gara, per l'Italia la Pro Recco (detentrice di 8 titoli) e il Brescia.GOLFOpen d'Italia,Manassero superAll'Open d'Italia Matteo Manassero come Francesco Molinari. A Soiano del Lago (Brescia) grande avvio dell'azzurro che ha chiuso il primo giro in 66 (-5) colpi, con lo stesso score fatto registrare da Molinari.