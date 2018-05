Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TENNISParigi, subito outl'azzurra ErraniNulla da fare per Sara Errani nel primo turno del Roland Garros, al via sulla terra rossa di Parigi. La 31enne romagnola, numero 74 Wta, finalista nel 2012 e semifinalista nel 2013, sul Philippe Chatrier ha ceduto per 2-6 6-2 6-3 alla francese Alize Cornet, n.33 del ranking mondiale. Nel maschile Simone Bolelli entra nel tabellone principale del Roland Garros, come ripescato; affronterà il numero 1 del mondo Rafa Nadal.PALLANUOTOAlla Pro Reccoil 32° scudettoLa Pro Recco batte 8-5 Brescia nella giornata conclusiva Final Six al Caldarella di Siracusa e conquista il 32esimo scudetto, il tredicesimo tricolore consecutivo. Un altro successo importante per i liguri che hanno chiuso metà gara in vantaggio 4-1 e poi hanno saputo gestire il ritorno dei bresciani senza mai mettere a rischio la vittoria finale. Adesso per la Pro Recco appuntamento alla Piscina Sciorba di Genova dal 7 al 9 giugno quando si svolgerà la Final 8 di Champions.