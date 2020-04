TENNIS

Nadal, va all'asta

la maglia di Parigi

Rafael Nadal mette all'asta una delle magliette indossate nella finale, vinta, del Roland Garros 2019. Lo fa sapere il sito dell'Atp. Lo spagnolo ha messo a disposizione «una maglia che ha un grande significato per me» per la raccolta fondi «La Mejor Asistencia» organizzata da Liga ACB.

MOTOGP

Ìl Mondiale rischia la cancellazione

Il motomondiale 2020 potrebbe essere cancellato. Lo ha fatto sapere la Dorna. La società che gestisce il circus della Motogp sottolinea che se la pandemia resterà più a lungo di quanto nessuno si attende, si prenderebbe in considerazione la possibilità di discutere la cancellazione della stagione 2020».

BASKET

Gli Europei 2021

rinviati di un anno

Gli Europei di basket, previsti inizialmente nel 2021, sono stati spostati al 2022. Lo ha deciso oggi la Fiba che ha riformato i propri calendari per far fronte all'emergenza Coronavirus e per allinearsi al rinvio delle Olimpiadi di Tokyo.

