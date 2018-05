Tennis. Internazionali: è il giorno di Nadal, pioggia permettendo

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudia FaggioniROMA - In attesa del debutto del re del rosso Rafa Nadal, opposto oggi al bosniaco Dzumhur, gli Internazionali Bnl d'Italia hanno accolto l'esordio della stella Maria Sharapova, tre volte campionessa a Roma. La siberiana ha dovuto faticare per avere la meglio sull'australiana Barty e sfiderà oggi la slovacca Cibulkova. Niente da fare, invece, per Sara Errani, ultima azzurra rimasta in tabellone, condizionata da problemi di stomaco durante la sfida - interrotta più volte causa pioggia - contro l'ungherese Babos. Già fuori anche Andreas Seppi, battuto dal francese Pouille, in un remake del match di quarti di Coppa Davis giocato un mese fa a Genova. Si chiude l'avventura al Foro per il giovane qualificato Filippo Baldi, arresosi solo al terzo set contro il georgiano Basilashvili. Oggi riflettori su Fognini-Thiem e Berrettini-Zverev.