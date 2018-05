Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TENNISAtp Ginevra: Fogninivola in semifinaleFabio Fognini approda in semifinale al torneo Atp 250 di Ginevra (terra, montepremi 501.345 euro). L'azzurro, numero 19 del mondo e seconda testa di serie, batte lo statunitense Tennys Sandgren, numero 55 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-3), 7-6 (7-5) in poco meno di due ore.CHAMPIONS LEAGUELa finale del 2020si giocherà a IstanbulLo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul ospiterà la finale di Champions League nel 2020. La decisione è stata presa ieri in occasione del meeting del Comitato Esecutivo Uefa a Kiev, sede quest'anno dell'ultimo atto, domani, della massima competizione continentale tra Real Madrid e Liverpool.PALLAVOLONations Cup, oggiItalia-GermaniaOggi è il giorno dell'esordio dell'Italia nella Volleyball Nations League. I ragazzi di Blengini nel primo match della nuova manifestazione voluta dalla Fivb affronteranno alle 17 a Kraljevo la Germania di Andrea Giani che lo scorso anno agli Europei giocò un brutto scherzo alla formazione tricolore. Ieri per la Nazionale doppia seduta di allenamento intervallata dalla consueta conferenza stampa di presentazione della tappa alla quale hanno partecipato il ct Gianlorenzo Blengini e Ivan Zaytsev.