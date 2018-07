TENNIS. Antico Tiro a Volo, l'azzurra Pieri si gioca il titolo

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Il Futures ITF internazionale dell'Antico Tiro a Volo di Roma entra negli ultimi tre giorni di gare e si conferma torneo dei talenti femminili in rampa di lancio in Europa. Una su tutte l'azzurra Jessica Pieri, promessa del tennis italiano, che vola ai quarti vincendo il derby azzurro con Anastasia Grymalska. Avanzano anche le giovani stelle Yastremska e Zhuk. Termina invece l'avventura della qualificata Lucrezia Stefanini, fermata al terzo set dalla kazaka Rybakina. Escono di scena anche le azzurre Martina Di Giuseppe (sconfitta 6-1 7-6 dalla ceca Zarycka) e Stefania Rubini, ko con la spagnola Silvia Soler-Espinosa che affronta nei quarti proprio la Pieri. «L'anno scorso ho vinto io - ricorda l'azzurra -, ma sarà dura comunque». In attesa della finale, il torneo ha già vinto la sfida dei social: le belle foto delle giocatrici stanno spopolando su Instagram.