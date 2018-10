Tennis and Friends la carica dei 18mila

Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessia StrinataPrevenzione a colpi di racchetta al Foro Italico. Nel week end si sono svolti oltre 18.000 controlli medici e sono state fatte più di 2.700 consulenze per un totale di 5.0000 presenze nel villaggio. Questi sono solo alcuni dei numeri del Tennis & Friends, evento che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo. Nel mentre specialisti della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, con il supporto dei volontari della Croce Rossa italiana, e con il patrocinio del Ministero della Salute e il sostegno dell'Aeronautica Militare e della Polizia di Stato, hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante.L'equipe sanitaria ha visto attive 25 aree specialistiche, tra cui pneumologia, medicina dello sport, odontoiatria, psicologia, pediatria, allergologia, cardiologia, tiroide e molte altre, con oltre 109 postazioni sanitarie per i check-up. Tra uno screening e l'altro, personaggi del mondo dello spettacolo si sono sfidati in un torneo di tennis che ha visto come vincitori la coppia composta da Paolo Bonolis e Maria De Filippi, seguita da Max Giusti e Francesco Testi, mentre alla coppia Mara Santangelo e Sandrine Testud è spettato il terzo posto. I vincitori sono stati premiati dal prof. Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti.Tennis & Friends, giunto alla sua ottava edizione, ha dedicato una giornata anche alle scuole con attività didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta al bullismo e alla sana alimentazione. A tale iniziativa ha partecipato come ospite Carlo Conti, che ha ricordato ai ragazzi l'importanza di agire secondo il proprio pensiero e di non seguendo il branco. All'evento hanno preso parte le maggiori federazioni sportive tra cui la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri e, da quest'anno, anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallavolo e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.