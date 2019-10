Temptation Island Vip, l'ultimo falò della stagione

Ultima puntata per Temptation Island Vip. Alessia Marcuzzi (foto) conclude il viaggio nei sentimenti di questa seconda edizione. Se per la conduttrice il docu reality è una sorta di rinascita, non si può dire lo stesso per le tre coppie rimaste. Lunedì scorso nel pieno dell'incontro tra Pago e Serena Enardu, la coppia ha affrontato una crisi più profonda e più intima rispetto ai compagni di viaggio. Questa sera si scoprirà se il loro amore è riuscito a superare l'uragano Temptation o se si sono detti addio. Non va meglio tra Gabriele, ifiglio di Pippo Franco, e Silvia Maturani: due caratteri diversi e due visioni della vita che probabilmente li allontaneranno definitivamente. Infine Alex Belli e Delia Duran, arrivati in corsa, pronti ad affrontare l'ultimo falò di confronto. (I.D.G)

Lunedì 14 Ottobre 2019, 05:01

