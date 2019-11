Temporali fino a domani, poi breve tregua

Il tempo non lascia tregua alla Capitale, ancora temporali per tutta la settimana ma la città è stata già messa a dura prova nei giorni scorsi: il rischio allagamenti è altissimo. «La settimana spiega Massimo Ciccazzo, segretario dell'Associazione Bernacca - sarà ancora interessata da perturbazioni, con fenomeni localmente violenti: i temporali potrebbero quindi assumere carattere di forte intensità. Anche il vento resterà ancora inteso, con raffiche intorno ai 70 km orari e molto di più sul litorale.. Questo mese di novembre è stato molto piovoso e su Roma abbiamo superato la media mensile che si attesta sui 110 millimetri (un millimetro equivale a un metro di acqua distribuito sul metro quadrato) attualmente invece, in alcune zone di Roma, si sono già superati i 200 millimetri. Mediamente siamo già sui 170 millimetri e manca ancora l'ultima decade del mese. Queste continue piogge hanno saturato il terreno quindi gli allagamenti arrivano prima, anche con temporali di minore intensità».(L. Loi.)

Martedì 19 Novembre 2019, 05:01

