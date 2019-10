Temporale e vento forte mandano Roma in tilt

Alessia Strinati

Pioggia, vento e disagi. La bomba d'acqua che si è abbattuta su Roma, sebbene solo per poche ore, ha mandato in tilt la città, causando rallentamenti al traffico e al trasporto pubblico. La forte pioggia, che era stata preannunciata dalla protezione Civile, insieme alle raffiche di vento e a un brusco abbassamento delle temperature, è arrivata inclemente sulla Capitale, catapultandola nell'autunno e portando allagamenti e crolli di alberi e rami su diverse strade. Molteplici sono stati i disagi per la circolazione.

I PROBLEMI I maggiori si sono verificati nel sottopasso di lungotevere in Sassia, all'altezza dello svincolo per via Gregorio VII, a causa di un allagamento. Sempre per allagamenti ci sono stati problemi per il traffico nel sottopasso per l'autostrada Roma-Fiumicino, dovuti alla presenza di grandi quantità di acqua. Non è stata però solo la pioggia a preoccupare i romani. A creare difficoltà al traffico di mezzi pubblici e privati è stato anche il forte vento che ha causato la caduta di grossi rami e di alberi in diverse zone delle città.

TRAFFICO IN TILT I rallentamenti più significativi ci sono stati su via Salaria, in prossimità di via della Marcigliana, così anche in via Tiburtina dove il traffico ha subito disagi in prossimità di via Toffa in uscita dalla città. Il maltempo ha causato forti disagi anche alla circolazione su rotaia, provocando numerosi problemi ai pendolari.

TRENI KO Diversi rallentamenti ci sono stati sulla linea AV Roma-Firenze, fra Settebagni e Roma Tiburtina, dove i treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 10 minuti, come riportato da Ferrovie dello Stato nelle notizie sulla mobilità. Nella zona nord della città, oltre alle precipitazioni piovose sono state segnalate abbondanti grandinate. I residenti dei quartieri a nord della Capitale hanno riferito di chicchi grandi come sassi, anche se non sembra siano stati riportati danni.

TROMBA D'ARIA Non è stata migliore la situazione sul litorale laziale. Una tromba d'aria è stata avvistata a largo del porto turistico Marina di Nettuno. Diversi sono stati i video del fenomeno postati sui social network che hanno mostrato come fosse perfettamente visibile anche a largo del porto di Anzio.

