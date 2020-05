Tempor Spa lancia una nuova figura professionale: lo steward di controllo e anticontagio. L'Agenzia, per prima in Italia, ha infatti messo a punto una proposta rivolta alla formazione gratuita di questa nuova figura professionale indispensabile per affrontare in sicurezza le fasi successive al lockdown nelle attività che coinvolgono grandi flussi di persone.

Francesco Gordiani, AD dell'Agenzia per il Lavoro, prevede sei ambiti lavorativi e altrettanti profili individuati. Il primo modulo di corsi sarà dedicato a lavoratori e imprenditori delle aziende manifatturiere; il secondo alla formazione del Covid manager, figura già introdotta dalle Regioni Lombardia e Veneto; il terzo modulo per Addetto alla sicurezza anticontagio nella Grande Distribuzione; il quarto per le attività di intrattenimento, spettacolo e cultura; il quinto per formare personale da impiegare nei servizi di controllo e anticontagio sulle spiagge; l'ultimo per formare gli steward di controllo dei flussi della ristorazione e nelle attività ricettive.

Martedì 26 Maggio 2020

