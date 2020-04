Tempo di pagamenti per l'Inps. Tra ieri e oggi, infatti, sono 2,5 milioni (oltre il 60% di quelli che hanno fatto domanda) i lavoratori che hanno ricevuto su mail o sms la comunicazione dell'avvenuto accredito dell'indennità da 600 euro. Solo oggi verranno saldati altri 700 mila lavoratori.

Nello specifico, i pagamenti in totale hanno interessato i lavoratori autonomi (il 67%), agricoli (17%), i liberi professionisti (10%), i lavoratori stagionali (4%) e quelli autonomi nel settore dello spettacolo (pari ad un punto percentuale).

Dati anche per quanto tiguarda il Reddito di cittadinanza: sono circa 1,07 milioni le famiglie che hanno il reddito o la pensione di cittadinanza mentre 155.000 hanno perso il diritto alla prestazione, in gran parte a causa della presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica legata a un cambiamento dei requisiti di reddito.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 05:01

