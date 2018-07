Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleA Roma non ci sono solo i Fori Imperiali dove poter ammirare spettacoli di luce notturni: da qualche giorno c'è un nuovo angolo della città che al tramonto si rianima con un'immersione nella storia. E' il Tempio di Adriano, nella centralissima piazza di Pietra, dove questo week end oltre mille turisti e cittadini romani di passaggio hanno potuto ammirare Luci su Adriano', il suggestivo video con giochi di luci, immagini e suoni realizzato da Paco Lanciano.«Il Tempio di Adriano, in Piazza di Pietra, ogni sera al calar del buio, si illumina con una multi-proiezione sul colonnato regalando a chiunque si trova nel luogo dodici minuti di uno spettacolo affascinante. Un dono promosso e organizzato dalla Camera di Commercio per regalare alla città un ulteriore elemento attrattivo», hanno annunciato dall'ente camerale romano.La proiezione, un vero e proprio viaggio nel passato del Tempio di piazza di Pietra, è stata concepita come permanente, ma non avrà un orario fisso di inizio, ci sarà un piccolo effetto sorpresa. Per cominciare infatti, ogni giorno si attendono le condizioni di luce migliori (variabili nel corso dei mesi): in questo periodo di luglio lo start' è tra le 21 e le 21.30. Molto soddisfatto il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, che ha spiegato: «Abbiamo il privilegio di avere la sede in uno dei palazzi e delle piazze più importanti di Roma, Piazza di Pietra. In cambio di questo privilegio è nata l'esigenza di ridare qualcosa alla città e abbiamo chiesto così a Paco Lanciano, scienziato e grande divulgatore della storia romana, di costruire un evento per ricordare la storia di quel luogo e un imperatore, Adriano, importantissimo per la storia di Roma. Tutte le sere si possono ammirare le luci e le immagini che raccontano la storia di quel luogo».All'inaugurazione serale di Luci su Adriano la scorsa settimana hanno partecipato anche il neo ministro ai Beni Culturali, Lorenzo Bonisoli, e la sindaca di Roma Virginia Raggi che ha apprezzato molto: «Uno spettacolo unico che vi invito ad ammirare. Questo progetto è un dono per tutti i cittadini romani e i turisti che potranno ammirare uno spettacolo unico».riproduzione riservata ®