Tempi nuovi

TEATRO AMBRA JOVINELLI

Un nucleo familiare alle prese con i cambiamenti veloci e sorprendenti del- la nostra epoca: elettronica, mutamento dei mestieri e dei saperi, nuove relazioni. Va in scena lo spettacolo Tempi nuovi, scritto e diretto da Cristina Comencini, con Iaia Forte (nella foto) e Maurizio Micheli, e con Sara Lazzaro e Nicola Ravaioli. La modernità sconvolge comicamente la vita dei quattro personaggi: un padre, una madre e i due figli e li pone di fronte alle contraddizioni, alle difficoltà di un tempo in cui tutto ci appare troppo veloce per essere capito a vista.

Via G. Pepe 43, da oggi

al 10 marzo, bigl. da 24 euro, ambrajovinelli.org

Lo spettacolo più

pazzo del mondo

TEATRO CIAK

Lo spettacolo piu' pazzo del mondo (La Cantatrice Calva) di E. Ionesco, va in scena diretto e adattato da Emiliano Luccisano, interpete con Claudio Cappotto, Ilary Artemisia Rossi, Sonia Merchiorri, Francesca Romana Biscardi, Lorenzo Trasarti, prodotto da Compagnia Controcorrente. «Questo nuovo allestimento - spiega Luccisano - rispetta il testo originale, ma lo spettatore avrà tutto il tempo di ridere, senza sapere perché. In fondo, questo è lo spettacolo più pazzo del mondo»

Via Cassia 692, da oggi

a venerdì, bigl. da 22 euro, 0633249268

