Tempi duri per i vacanzieri che scelgono il trasporto aereo, sono in agguato scioperi che rischiano di provocare notevoli disagi in un periodo di spostamenti di massa come quello di fine luglio.Iniziano domani (e per 24 ore) gli assistenti di volo di Vueling Airlines Italia. I sindacati di base hanno proclamato l'agitazione a sostegno delle rivendicazioni dei lavoratori per un contratto dignitoso e sostenibile, che vada verso una normativa comune applicabile a tutti gli operatori del settore. Nel caos decine di migliaia di viaggiatori che hanno un biglietto Ryanair per le giornate del 25 e del 26 giugno: la compagnia low cost iralndese ha praticamente già cancellato oltre 600 voli, anche se gli aerei che non solcheranno i cieli - restando fermi in pista - dovrebbero concentrarsi maggiormente in paesi come Spagna, Portogallo e Belgio. Ma lo scorso inverno lo sciopero dei piloti si allargò a macchia d'olio, soprattutto negli scali di Germania e Italia. Quindi l'allarme si giustifica.