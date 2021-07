Tempesta Hysaj: il club è con lui

La Lazio vince e convince anche nella seconda amichevole nel ritiro di Auronzo di Cadore: battuta 11-0 la Fiori Barp Mas. In grande evidenza Luis Alberto, autore di una tripletta che con un cucchiaio ha mandato in visibilio i tifosi, gli altri gol di Caicedo, doppietta e rigore sbagliato, Muriqi, doppietta e di Anderson, Hysaj, Marusic ed Akpa Akrpo. In casa biancocelete però a tenere banco è il caso Hysaj diventato il bersaglio di insulti da parte degli ultrà della Lazio dopo aver cantato Bella Ciao come rito d'iniziazione.

La scorsa notte è stato anche appeso uno striscione a corso Francia con scritto «Hysaj verme, la Lazio è fascista», un gesto immediatamente condannato dalla società con un comunicato in cui sottolinea che non si farà «intimidire da chi usa toni violenti ed aggressivi: per loro non c'è alcuno spazio nel nostro mondo». Sui social intanto condanna quasi unanime di quanto accaduto, in poche ore è diventato virale l'hashtag «Io sto con Hisaj». Così Radu su Sarri: «È fantastico a 34 anni con lui posso ancora imparare». Oggi infine Angelo Peruzzi, nonostante il contratto fino al 2023, rassegnerà le sue dimissioni per divergenze con il patron Lotito.(Enrico Sarzanini)

