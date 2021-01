Temperature a picco: scatta il piano neve

Enrico Chillè

Allerta neve e gelo a Roma, dopo che i primi fiocchi sono già arrivati alle porte della Capitale. Dopo le nevicate che hanno raggiunto i Monti Prenestini, il Campidoglio è pronto ad attivare il piano neve previsto dall'ordinanza del 7 dicembre scorso. Secondo le previsioni meteo, la temperatura a Roma potrebbe scendere sotto lo zero nella prossima settimana.

In caso di abbondanti nevicate, secondo il piano di Roma Capitale, proprietari e amministratori degli stabili avranno l'obbligo di liberare i marciapiedi adiacenti dalla neve e gli utenti delle reti idriche, per evitare gelate e rotture nelle tubature, dovranno lasciare aperto il rubinetto più vicino al contatore. Per evitare disagi o pericolo alla circolazione dei veicoli, in caso di neve, potrà spostarsi in auto solo chi ha catene o gomme termiche. Un'altra possibilità è quella dell'estensione del turno dei taxi in servizio. Inoltre, come accade ogni anno, il Dipartimento per le Politiche Sociali si occuperà di predisporre un'organizzazione straordinaria per i senzatetto, come ad esempio l'allestimento di appositi dormitori.



Giovedì 7 Gennaio 2021

