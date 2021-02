Temperature a picco e gelo Raffica di incidenti e cadute

Lorena Loiacono

Prima la pioggia, poi le temperature giù a picchio. E le strade di Roma diventano lastre di ghiaccio. Massima allerta quindi alla guida: la mattina infatti aumentano i rischi di veder slittare auto e motorini. Un problema enorme che riguarda non solo le strade di periferia, normalmente meno riscaldate, ma anche le zone più centrali.

LASTRE DI GHIACCIO Pericolosi come piste di pattinaggio, ieri, interi tratti di strada rischiavano di far scivolare a terra pedoni e moto. Dal lungomare di Ostia dove il ghiaccio, spezzato dalle auto in corsa, sembrava essersi trasformato in nevischio, fino alla via Ardeatina dove alberi e vegetazione sembravano imbiancati da una coltre di neve . Ma bastava un po' di distrazione per finire fuori strada.

ALLERTA DUE RUOTE Nei guai soprattutto moto e motorini Chi si muove con lo scooter, infatti, lo sa bene: quando arriva il gelo non è il freddo a far paura ma il ghiaccio sulle strade. In un attimo ci si ritrova in terra, senza accorgersene. E' accaduto ieri mattina in via di Settebagni così come lungo via della Magliana e via Cassia dove, prima delle 8, gli automobilisti si scambiavano i lampeggianti per avvisare della presenza di motorini a terra.

SOS FREDDO Non sembra voler frenare la morsa del gelo, sbarcata a Roma con la corrente siberiana Burina: anche oggi infatti le temperature minime potrebbero scendere sotto lo zero. Prolungando questa ondata di freddo almeno fino a martedì. A metà settimana poi la colonnina di mercurio, di notte, ricomincerà a salire. Intanto il Campidoglio ha aggiunto nuovi posti di accoglienza per i senza fissa dimora arrivando a 1300 disponibilità. Proseguono anche i servizi di assistenza giorno e notte.

FONTANE SHOW Non solo pericoli, il ghiaccio riesce anche a creare giochi d'acqua spettacolari. Ieri mattina era da mozzare il fiato, infatti, la Fontana delle Naiadi in piazza della Repubblica: nella notte l'acqua si è ghiacciata, creando così un effetto incredibile.

Lunedì 15 Febbraio 2021

