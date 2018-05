Teen ager, troppo alcol già ubriachi a 11 anni

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèQuasi nove milioni di italiani a rischio alcol, ma soprattutto cresce il numero di giovani e giovanissimi consumatori. Sono 1,7 milioni, infatti gli italiani sotto i 25 anni che fanno un uso dell'alcol irresponsabile e pericoloso, tra cui una valanga di ragazzini non ancora adolescenti, addirittura di 11 anni. Dati allarmanti, presentati ieri dall'Osservatorio nazionale alcol e dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss), in occasione della Giornata mondiale della prevenzione dell'alcol.Gli italiani di tutte le età sembrano più propensi al binge drinking', il consumo di alcol al solo scopo di ubriacarsi, rispetto al bicchiere quotidiano che accompagna i pasti. Una tendenza ormai usuale a tutte le età, che però raggiunge livelli preoccupanti tra i giovani e provoca, ogni anno, più di 40mila accessi al pronto soccorso a causa delle intossicazioni.Emanuele Scafato, direttore dell'Ona, ha sottolineato come le campagne di prevenzione e sensibilizzazione svolte finora «non sono riuscite a diminuire le morti per alcol, le più comuni tra i giovani fino ai 24 anni». Walter Ricciardi, presidente dell'Iss, ha invece spiegato: «L'86% delle malattie cronico-degenerative di cui soffrono gli italiani è causata da un comportamento a rischio, quindi da fattori modificabili, tra cui il consumo eccessivo di alcol. Dobbiamo impegnarci di più nella prevenzione, che rappresenta l'unica via per la sostenibilità del nostro servizio sanitario nazionale: le nostre campagne devono far sì che sempre meno italiani siano costretti ad essere soccorsi o ricoverati in seguito all'abuso di alcol». Serve quindi una netta inversione di tendenza, anche perché, tra i consumatori di alcol ad alto rischio compaiono 650mila italiani, che superano la dose quotidiana di 60 (per gli uomini) e 40 (per le donne) grammi di alcol e che vanno ad aggiungersi ai dipendenti dall'alcol che non vengono curati adeguatamente, sia perché non viene richiesto, sia perché questi non vengono identificati dai medici.riproduzione riservata ®