Tedua sabato a Villa Ada in tour con il suo Mowgli

Rita Vecchio«Sono molto affezionato a Roma. Credo di avere tanto in comune con i romani». Parla così Tedua, il rapper di ventiquattro anni il cui vero nome è Mario Molinari, che con il suo Mowgli Summer tour 2018, sta girando nelle principali città italiane per tutta l'estate e che il prossimo 28 luglio suonerà nello scenario di Villa Ada. Pezzi tratti da Mowgli il disco della giungla, già campione di vendite, certificato disco d'oro.Da Sangue Misto a Wasabi, un totale di 23 canzoni e una scaletta che passa per La legge del più forte, brano che ha registrato più di sette milioni di visualizzazioni su YouTube, Al lupo al lupo, Acqua, nuovo singolo estratto dall'album, Cucciolo d'uomo, Pugile, Vertigine, Lingerie. Sul palco con Tedua, Chris Nolan, produttore di tutte le 14 tracce nel disco.«Mia madre ha vissuto e lavorato a Roma tre anni qui, nel mentre io finivo le elementari e iniziavo le medie a Milano - racconta alla vigilia della data romana. Ricordo che quando partivo da Genova per andare a trovarla, rimanevo sempre molto affascinato dalla Capitale. Il cibo, la gente, i vicoli. L'energia a Roma è sempre al massimo. Durante il live cercherò di entrare in perfetta sinergia con il pubblico, cercando di coinvolgerlo il più possibile».riproduzione riservata ®