Tecnologia per i pazienti

ROMA - Cuore, ossa, sistema nervoso. Sono numerose le applicazioni della Diagnostica per immagini nell'individuazione delle principali patologie e nella ricerca di terapie sempre più mirate. Le tecnologie di ultima generazione, infatti, sono fondamentali per la corretta diagnosi e facilitano il medico e il paziente nel percorso di cura farmacologico e in sala operatoria. «Tra le più importanti c'è la TC, che permette di valutare con accuratezza, ad esempio, lo stato del cuore e delle coronarie tramite un singolo battito cardiaco, con tempi d'esecuzione ridotti e immagini ad alta definizione», spiega il dottore Massimiliano Sperandio, responsabile Radiologia e Diagnostica per immagini dell' ospedale San Carlo di Nancy di Roma, struttura di GVM Care & Research accreditata con il SSN, che rappresenta un centro d'eccellenza nel Lazio e a livello nazionale.Sono presenti in struttura una TC multislice (a cui si unirà a breve una nuova TC ad elevate prestazioni in particolare in ambito cardiologico), un Mammografo digitale e una Risonanza Magnetica 1.5 Tesla, che, oltre a ridurre l'effetto claustrofobico grazie a un elevato comfort interno, sfrutta una tecnologia che consente di studiare tutti i distretti del corpo, dal sistema nervoso centrale fino allo studio del cuore, per la valutazione delle patologie miocardiche e infiammatorie del pericardio. Infine l'Ortopantomografia, per le malattie odontoiatriche e la mineralometria, ossia la M.O.C., che serve a misurare la densità minerale ossea contro il rischio di osteoporosi.Guarda al futuro anche l'Unità Operativa di Emodinamica Diagnostica, dotata di un Angiografo digitale all'avanguardia a bassa emissione di radiazioni, utile a monitorare la salute delle vene e dei vasi sanguigni.Questa strumentazione è adoperata nei pazienti con un sospetto di patologie aterosclerotiche delle coronarie, con aterosclerosi delle carotidi, patologia aneurismatica dell'aorta addominale, e l'ormai noto piede diabetico, patologia che spesso trova giovamento da trattamenti endovascolari e angioplastica. (leggocaperna@gmail.com)riproduzione riservata ®