Technotown, i robot adesso vanno al cinema

Federica Piccini

Una smart city dove sperimentare, in maniera creativa, la programmazione robotica e la produzione cinematografica e fotografica. I nuovi laboratori dello spazio ludico di Villa Torlonia sono all'insegna dell'eco-sostenibilità, dell'economia circolare e delle nuove tecnologie. La ludoteca ospita il primo LEGO® Education Innovation Studio dell'Italia Centrale. Un vero e proprio centro attrezzato dove gli utenti di tutte le età da sei a 99 anni - possono avvicinarsi al mondo dell'innovazione, imparando a confrontarsi con il problem-solving, il lavoro di gruppo e la comunicazione. Tutto reso possibile dagli strumenti Lego® Mindstorm e Wedo. Tra le varie attività in programma, Robot Engineering dove progettare e costruire apparecchi della vita quotidiana. Oppure Robot Storytelling, una gara di programmazione robotica, tra adulti e ragazzi. In gara cinque squadre per inventare una storia che abbia come protagonista i LEGO Mindstorm. Oppure il Lightpainting, durante il quale ogni tipo di luce potrà diventare un pennello, laser, led, cellulari, torce. E muovendoli al buio davanti alla macchina fotografica si darà vita ad un insieme di scie luminose che saranno registrate nell'immagine finale. Divisi in squadre ci si sfiderà a raccontare una storia per immagini.

Venerdì 8 Novembre 2019, 05:01

