Teatro Verde, una notte tra acqua e bolle di sapone

Federica PicciniSotto una pioggia di bolle di sapone si inaugura la trentatreesima stagione del Teatro Verde con la direzione artistica di Veronica Olmi. Primo spettacolo a sollevare il sipario del teatro dei bambini e dei ragazzi è L'omino della pioggia. Ovvero una notte tra acqua e bolle di sapone. Di e con Michele Cafaggi.In cartellone oltre quaranta titoli, che raccontano, sempre con un linguaggio a misura di bambino, temi importanti e attuali. Dalla difesa dell'ambiente all'alimentazione, dal bullismo alla tolleranza e al rispetto per l'altro. Nel corso della stagione torneranno personaggi molto amati dai piccoli spettatori, come Gianni Silano e il suo Concerto Rock sempre sold out. Oppure Julli e le sue Musicastrocche.Oltre ai grandi classici del Teatro Verde firmati da Andrea Calabretta, da Scope, stregoni e magiche pozioni a La bella addormentata, Il paese dei colori e Il pifferaio di Hamelin. E per tutto il mese di dicembre, spettacoli dedicati al Natale.Domani, prima e dopo lo spettacolo, come ogni anno, grande festa di apertura con letture animate, giochi e laboratori. E solidarietà. Con la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi dell'associazione Famiglie SMA, a sostegno di bambini e da adulti affetti da Atrofia Muscolare Spinale.