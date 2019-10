Teatro Verde 40 anni insieme ai più piccoli

Federica Piccini

Quarant'anni di burattini, pupazzi, marionette, ombre e, ovviamente, attori. Quarant'anni di teatro dedicati ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie. Il Teatro Verde celebra un compleanno importante e invita tutti alla grande festa di apertura della nuova stagione. Che si presenta ricca di novità. Oltre quaranta gli spettacoli in cartellone, che vogliono divertire, sensibilizzare, incuriosire, insegnare cose nuove con gioia. Come è da sempre uno degli obiettivi del Teatro. Far sorridere, riflettendo. Ed ecco dunque che in scena si parlerà di ambiente, bullismo, pace e solidarietà, scienza, sviluppo, tolleranza, alimentazione e rispetto. Senza dimenticare, però, la magia. Ben due le nuove produzioni della Compagnia che debuttano in prima assoluta, il 19 e 20/10 uno spettacolo dedicato a Gianni Rodari, Jules Verne e ai cinquant'anni dell'allunaggio Sulla Luna in bicicletta di Andrea Calabretta, una co-produzione Compagnia Teatro Verde e Guardiani dell'Oca di Guardiagrele e il 7 e 8/12 1,2,3 STELLA!, canzoni, storie, rime dedicate al Natale con Diego di Vella e il suo ukulele. Ad aprire il sipario, comunque, saranno le magiche bolle di sapone di Michele Cafaggi che lascerà tutti a bocca aperta con il suo Ouverture des saponettes. Un concerto per bolle di sapone.

