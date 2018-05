Teatro Golden, un cartellone tutto da ridere

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elena BenelliUna stagione tutta da ridere, dalle donne ai neopolitici, quella del teatro Golden, presentata ieri sera. Undici titoli (due da definire) e due festival (dei laboratori teatrali nelle scuole e del teatro Forense). Quattro donne - Gaia De Laurentiis, Beatrice Fazi, Federica Cifola, Giulia Ricciardi - e una commedia, Parzialmente stremate, aprono la stagione (25/09, nella foto) dirette da Michele La Ginestra. Corrado Tedeschi va in scena con la figlia Carlotta, nella nuova piece di Gianni Clementi Partenza in salita (dal 16/10). Il gruppone Simone Montedoro, Luca Angeletti, Toni Fornari, Augusto Fornari, Laura Ruocco sarà di scena dal 6/11 - e dopo la versione cinematografica - con La casa di famiglia, scritta dal vivaio di autori del Golden come Vi presento papà (dal 27/11) con Mariano Rigillo diretto da Toni Fornari (27/11). Ad aprire il 2019 sarà Danilo De Santis in A Capodanno tutti da me (15/01) mentre Marco Falaguasta, Claudio Castrogiovanni, Marco Fiorini strappano risate in Cotto e stracotto, per la regia di Tiziana Foschi (dal 5/02). Il 26/02 sarà la volta del L'Accendino magico di Greg con Lallo Circosta, Riccardo Graziosi, Claudia Campagnola, Vania della Bidia, Roberto Fazioli.Info www.teatrogolden.it.riproduzione riservata ®