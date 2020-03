TEATRO DI ROMA

Fiabe in Rete

per la buonanotte

Nella settimana digital del Teatro di Roma va in diretta sulla pagina Facebook il tris di appuntamenti con la magia del ciclo di favole serali, Fiabe della buonanotte, a cura di teatrodelleapparizioni domani, venerdì e domenica per regalare un momento fatato per i piccoli e per le famiglie.

CASA DEL CINEMA

Incontri e cineteca

sui canali internet

Lunedì sarà inaugurato un nuovo spazio, in cui verrà riproposto in collaborazione con CSC-Cineteca Nazionale: il meglio de I lunedì della Cineteca (si potranno rivedere gli incontri con Camilleri, Marco Bellocchio, Giancarlo Giannini, Carlo Verdone, Pif e Felice Laudadio). Il canale social @culturaroma darà aggiornamenti quotidiani con hashtag #laculturaincasa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA