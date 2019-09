Le vicende di Galileo e Scaramouche hanno appassionato a ritmo di rock platee animate da giovani e meno giovani che hanno condiviso con i protagonisti, tra emozioni e risate, il racconto di una speranza, del potere salvifico del rock and roll, della condivisione e del diritto di poter esprimere se stessi. In poche parole, il live show di grande successo We Will Rock You - basato sulle musiche dei Queen e del suo leader Freddy Mercury - di cui è stat annunciata la seconda stagione, da novembre (a Roma arriverà dal 28 gennaio al 2 febbraio 2020 al teatro Brancaccio) e, soprattutto i due interpreti-cardine: Martha Rossi - scelta perosnalmente da Brian May dei Queen, e Luca Marconi, performer a tutto tondo, cantante, songwriter, musicista e attore, rispettivamente Scaramouche e Galileo. La regia dello spettacolo è di Michaela Berlini.

Venerdì 13 Settembre 2019, 05:01

