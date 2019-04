TEATRO BRANCACCIO

Giancarlo Leone

Uccio De Santis arriva al Brancaccio con il suo nuovo spettacolo Vi racconto il mio Mudù (Non ci resta che ridere), con lui sul palco, Umberto Sardella e Antonella Genga.

«Due ore di scenette, siparietti comici, barzellette, gag, freddure con monologhi nuovi e vecchi. Il frutto di 18 anni di lavoro, con cavalli di battaglia e novità, come le barzellette sui medici.

Il termine Mudù?

«Deriva da una serie tv comica che dal 2001 va in onda su Telenorba con gran successo».

Dove trova gli spunti?

«Ascoltando la gente per strada, magari fra due amici che parlano e lì scattano nella mia mente le gag, le freddure da confezionare, da impreziosire e da proporre al pubblico».

Il segreto per conquistare le risate del pubblico?

«La spontaneità, la naturalezza. Il pubblico vuole in una battuta con un contenuto e vuole che sia interpretata senza falsità».

I comici pugliesi vanno di moda

«Piacciamo, sì, è arrivato il nostro momento, guarda il fenomeno Checco Zalone».

Il futuro?

«Le serate in tournée, la serie numero 9 di Mudù per Telenorba. Poi sarò in Rai a La vita in diretta, poi da Marzullo, e in Made in Sud. Qualcosa si sta muovendo».

