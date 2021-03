TE LA DO IO LA COVER

Marco Castoro

Fiorello tra D'Alema e Zingaretti. Eccolo con D'Alema. «Mi hanno detto che assomiglio a D'Alema!». «Sono D'Alema e pure incazzato. Amadeus tagliami i baffi. Ciao D'Alema, torno Clooney. Mi riconoscete? Sono tornato». Con Zingaretti invece è una questione di poltrone. Ma possibile che due battutine l'abbiano fatto talmente arrabbiare al punto da dimettersi? Si chiede Fiorello. «Zingaretti, ti puoi dimettere perché ho fatto due battute? Ha detto mi vergogno perché qui si parla solo di poltrone... e di che cosa vuoi che parli. Ora mi sento in colpa!». VOTO 7

IBRA SI METTE IN MOTO

Ma dov'è Ibrahimovic? Non si è ancora presentato. È in ritardo. Alla fine arriva e dice di essere stato bloccato sull'autostrada per ore a causa di un incidente. E di essere arrivato a bordo di una moto con un centauro che l'ha accompagnato all'Ariston. Un video come prova. Ma possibile che Ibra non si sia fatto un selfie (distanziato) con il centauro? Almeno per dire grazie. Così resta l'anonimo servitore senza ricompensa. VOTO AL CENTAURO 7,5

DALLA-NEGRAMARO

I Negramaro strappano applausi ricordando Lucio Dalla nella sera del suo compleanno. Momento emozionante. VOTO 7

IO VAGABONDO

Divertente il siparietto Ibra-Mihajlovic. Anche se Zlatan non riesce neanche a fare finta di cantare. Sbaglia pure il tempo del playback. Problemi al canto anche per Fasma. Un intoppo col microfono lo ha costretto a interrompere l'esibizione. VOTO 5,5

VITTORIA CERETTI

Sarà pure una top model ma sul palco sembra una mummia. Vittoria Ceretti stecca l'esordio: emozionatissima e senza fiato. Sui social si rimpiange Elodie. VOTO 4,5

ANTONELLA E LA SCLEROSI

Antonella Ferrari a Sanremo: l'attrice con la sclerosi multipla racconta la sua storia sul palco dell'Ariston. «Io non sono la mia malattia». VOTO 6,5

ACHILLE LAURO

Si comincia con il monologo di Penelope, recitato da Monica Guerritore. Poi appare un Achille Lauro che sfoggia una performance gloriosa. Statuario. Una colonna. Così come la sua compagna di voce, una Emma Marrone in splendida forma. VOTO 7

