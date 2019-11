Tè con Stile

BABINGTONS

Il giovane chef stellato Domenico Stile (Enoteca la Torre a Villa Laetitia) sarà nella cucina della storica sala da tè per un menu che combina piatti gourmet a vari tipi di tè

in purezza. Per il ciclo di incontri L'ingredienTè

Piazza di Spagna 23,

oggi dalle 19 alle 21

Carlo Simoni

TEATRO GHIONE

Con il Coro Polifonico Malatestiano di Fano, presenta La Buona Novella, rielaborazione di Lorenzo Donati per voce solista, strumenti, coro dell'omonimo album di De André.

Via delle Fornaci, oggi e domani, bigl. 23 euro

Massimo Nunzi

ALEXANDERPLATZ

Insolito appuntamento musicale-odoroso: Nunzi e la sua band, insieme all'artista Angelo Orazio Pregoni, daranno vita ad un live olfattivo con profumo-ricordo della serata.

Via Ostia 9, oggi alle 22, 0683775604

Lunedì 4 Novembre 2019

