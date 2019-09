TBM Danza

TEATRO TOR BELLA MONACA

Diciassette spettacoli con compagnie nazionali ed internazionali per scoprire nuove realtà creative attraverso la danza, il corpo come mezzo per raccontare l'umanità nella sua fragilità e diversità. Il Festival Internazionale di Danza Contemporanea prende il via oggi, alle 21, con Asmed Balletto di Sardegna e i due spettacoli Satura si (anche domani e giov.) e 120 gr.

Tra le compagnie in scena Cie Art Mouv, Atacama, Irene K e tante altre.

Via B. Cirino ang. via D. Cambellotti, fino al 15/12,

ingr. 10,50 euro, info

06/2010579 o www.tea

triincomune.roma.it

Roma Comic Off

TEATRO PETROLINI

Quinta edizione del festival della comicità della Capitale: undici teatri cittadini coinvolti, cinquanta compagnie da tutta Italia, Commedie, cabaret, one (wo)man show. Al via oggi con Chiamalo pure amore, scritto e diretto da Luca Gandi (anche domani).

Via Rubattino 5, ore 21,

12 euro, 065757488. Il festival prosegue fino al 29/09, programma e info www.romacomicoff.it

Jammin' 2019

PARCO DELLA MUSICA

La rassegna Saint Louis school of music dedicata ai gruppi emergenti e ai nuovi talenti. On stage Telemagenta, Laura Delle Rose, Alessandro Lamoratta, NeuF (oggi); Bartenders, Natalia Meyer, NooM (ven.); Highatta, ILoVePiZ za, X Guitars (17/09); Porthos, Matteo Cappella, Cigno (18/09); Milan Verbist Trio, Aishinka, Latin Luis Combo (24/09).

V.le P. de Coubertin 30, ore 21, 10 euro

Nuovomondo

EMERGENCY INFOPOINT

Proiezione del film di Emanuele Crialese nell'ambito la rassegna D(i)ritti all'immagine: sei film per esplorare, attraverso le immagini, il significato delle frontiere, le opportunità e le difficoltà dell'integrazione, le atrocità delle guerre, le sfide delle migrazioni.

Via IV Novembre 157b, oggi alle 18,30, www. emergency.it

Martedì 10 Settembre 2019, 05:01

