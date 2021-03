Tazenda: «La lingua della Sardegna per esplorare il mondo»

Il sound di tastiere e chitarre elettriche fuso alla perfezione con quello degli strumenti sardi, dalle launeddas alle fisarmoniche. È il biglietto da visita inconfondibile dei Tazenda, il gruppo etno-pop rock sassarese, che dal 1988 canta la tradizione sarda in Italia e nel mondo. Oggi la band - formata da Gigi Camedda, Gino Marielli e Nicola Nite (arrivato nel 2013) - esce con un nuovo disco di inediti, Antìstasis ovvero resistenza in greco classico. «Il titolo spiegano racconta il momento che stiamo vivendo. Sono 11 brani in lingua sardo-logudorese e italiano, in cui esprimiamo il nostro desiderio di esplorazione. Dal pop più classico alla disco music». L'album contiene il singolo La ricerca del tempo perduto, che racconta il viaggio che ognuno compie dentro di sé per trovare la propria strada.

Il successo per i Tazenda arriva nel 1991, quando si presentano al Festival di Sanremo insieme a Pierangelo Bertoli con il brano Spunta la luna dal monte. «Abbiamo collaborato con maestri come Bertoli e De André e la nostra musica si è arricchita della canzone d'autore». (E. Cos.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 05:01

