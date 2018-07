Taylor: «Canto per lo spirito»

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio FabrettiROMA - Un ritorno che sa di celebrazione, in una location impregnata di Storia. James Taylor salirà stasera sul palcoscenico delle Terme di Caracalla, per uno degli appuntamenti più attesi dell'estate musicale romana. Il cantautore statunitense - sei Grammy, 100 milioni di dischi venduti e un posto sia nella Rock and Roll Hall of Fame che nella Songwriters Hall of Fame - ha scelto un luogo affascinante come Caracalla per festeggiare il suo ritorno in Italia. Per l'occasione, ci sarà un double bill, Taylor sarà infatti accompagnato da un'amica di lunga data e collega, Bonnie Raitt, in tour con il suo ventesimo album Dig In Deep. In totale, i due cantautori hanno più di trenta progetti al loro attivo, quindi per il materiale in scaletta ci sarà solo l'imbarazzo della scelta.James Taylor eseguirà tutte le sue hit storiche, insieme ai brani dell'album Before This World, uscito nel 2015, dopo un silenzio durato 13 anni. Ad assisterlo sul palco sarà una All Star Band formata da alcuni dei migliori musicisti della scena statunitense come: Steve Gadd (batteria), Luis Conte (percussioni), Kevin Hays (piano/tastiere), Mike Landau (chitarra elettrica), Walt Fowler (corni/tastiere), Jimmy Johnson (basso), Lou Marini (corni), Arnold McCuller (voce), Andrea Zonn (voce e violino), Kate Markowitz (voce).L'uomo che nel 1971 apparve sulla copertina di Time, ritratto come il precursore dell'era del cantautorato, ha segnato decenni di musica con classici assoluti, da Fire and Rain a Something in the Way She Moves passando per quella You've Got A Friend donatagli dall'amica Carole King. Nel 2012 è stato nominato Cavaliere dell'Ordine delle Arti dal governo Francese e nel 2011 gli è stata conferita la National Medal of Arts dal Presidente Barack Obama. «Il segreto della mia musica? Parla allo spirito», ha raccontato Taylor che dell'Italia dice «qui mi sento sempre a casa».riproduzione riservata ®