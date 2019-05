Tattoo Expo Roma

FIERA DI ROMA

Ventesima edizione dell'expo internazionale (5° più grande al mondo) del tatuaggio: 400 tatuatori e le tattoo star da Giappone (Sesei Honda, Calvin Ngo, Europa (Dani Guiraone, Jackub Hendrix, John Paul Cheng, Chris Liang) e America. Tante le donne del tatuaggio: Jin O; Elisheba Israel Mrozik, Natasha Animal.

Via Portuense 1645, da oggi a domenica, info e ticket www.international

tattooexporoma.com

Shakespeare

e l'Astrologia

PARCO DELLA MUSICA

L'esplorazione di Enrico Petronio sul Bardo, nell'ambito del progetto To BeShakespeare: i concetti di Astrologia Naturale, Natura, Materia, Scelta libera, Misericordia, verranno utilizzati per analizzare dodici grandi personaggi shakespeariani.

Viale P. de Coubertin 30, domani dalle 11, 10 euro, www.auditorium.com

