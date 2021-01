Tasso di positività fermo a 5,2%, i morti sono 492

Resta stabile il dato del contagio in Italia, sia rispetto a mercoledì che alla dato della scorsa settimana. Sono 14.372 i nuovi casi registrati ieri a fronte di 275.179 tamponi (di cui 110mila test rapidi antigienici) con il rapporto tra positivi e tamponi che si mantiene attorno al 5,2%. Allo stesso modo resta alto il numero di decessi: altri 492 in un giorno e 1920 da lunedì. La regione più colpita di ieri è ancora la Lombardia con 2603 casi positivi, unica oltre quota duemila. A seguire cinque regioni oltre i mille: si tratta di Campania, Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Piemonte. In netta flessione la situazione anche in Veneto, dove ieri i nuovi contagi sono stati 572.

Si conferma in calo il dato proveniente dagli ospedali, con il saldo di posti letto occupati in terapia intensiva in discesa di 64 unità e nei reparti ordinari di 383. Con altri 17.220 dimessi e guariti gli attualmente positivi scendono a 474.617, 3352 in meno rispetto a mercoledì. (S.Pie.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 05:01

