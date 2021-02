Tassista spara due volte in aria poi tenta di colpire una bambina

Enrico Chillè

e Emilio Orlando

Ha seminato il panico in pieno pomeriggio, iniziando a sparare in aria. Due colpi esplosi verso il cielo prima di puntare l'arma contro un uomo affacciato al balcone insieme a una bambina di sei anni. Per questo, un tassista di 46 anni, Mauro Crognale, è stato immobilizzato e arrestato dalla polizia.

È accaduto ieri, poco dopo le 16.30, all'angolo tra via Domenico Cavalca e via Alberto Lollio, a Cinquina, a ridosso della carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare. Una zona molto tranquilla, all'estrema periferia di Roma, che ieri ha vissuto attimi di terrore. Ma si è rischiato grosso: la follia del tassista poteva essere ben più grave.

L'uomo era stato notato a bordo del suo taxi, mentre guidava con la pistola - una Beretta calibro 9 - in pugno. Secondo alcuni testimoni urlava frasi senza senso. Poi ha bloccato l'auto e, dal sedile di guida, ha esploso due colpi fuori dal finestrino. Il primo a dare l'allarme al 112 è stato un pensionato che stava rincasando.

Pochi istanti dopo Crognale - secondo le forze dell'ordine sotto l'effetto di alcol e psicofarmaci - è sceso dall'abitacolo, fuori di sé, e ha puntato la pistola contro un residente che si trovava insieme alla bambina affacciato al balcone. Ha provato anche a sparare ma per fortuna, in quel momento, l'arma si è inceppata.

Solo dopo, la pistola ha esploso un colpo, mentre sul posto arrivavano i poliziotti del commissariato Fidene. Gli agenti lo hanno subito immobilizzato mentre era piegato a terra, in preda ai deliri e con la pistola con le gambe.

Il 46enne è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea, dove è piantonato dagli agenti che lo hanno arrestato per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.

All'interno del taxi sono stati trovati alcolici e psicofarmaci, nella sua abitazione i poliziotti hanno invece rinvenuto un fucile da softair, una pistola a gas e delle munizioni. Ora le indagini dovranno chiarire i motivi dell'insano gesto.

