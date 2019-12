Tassista non va sulla preferenziale e il cliente la prende a schiaffi

Flavia Scicchitano

«Lei non sa chi sono io». E poi gli schiaffi. Vittima dell'aggressione una tassista romana, colpevole di essersi rifiutata di imboccare durante la corsa la corsia preferenziale dedicata solo ai tram. A denunciare l'accaduto le segreterie romane del comparto taxi di Fit Cisl Lazio, Uil Trasporti Lazio, Ugl Taxi, Federtaxi Cisal ed Ati taxi. Stando al racconto dei sindacati, l'episodio è avvenuto la scorsa settimana, in via delle Botteghe Oscure, a pochi passi dal Campidoglio. L'autrice della violenza sarebbe, invece, una donna, collaboratrice di una fondazione culturale.

«Una nostra collega ha subito un'aggressione verbale e fisica - affermano - La sua unica colpa è stata quella di aver fatto presente di non poter percorrere la corsia preferenziale, riservata esclusivamente al passaggio dei tram. Davanti a tale puntualizzazione, questa signora risentita ha deciso di lasciare la vettura fermando un altro taxi e al grido di lei non sa chi sono io, affermando di essere una professoressa che collabora con un'importante fondazione culturale, ha ripetutamente colpito al volto la nostra collega che chiedeva fosse corrisposto l'importo di sei euro, a saldo della corsa effettuata».

«Un atteggiamento di profonda arroganza - proseguono le sigle sindacali - mantenuto pure in presenza di una pattuglia dei carabinieri che ha verbalizzato quanto accaduto, raccogliendo anche la versione di una testimone diretta dei fatti. La collega dopo essere stata refertata presso una struttura di pronto soccorso, ha già presentato formale denuncia».

Ma non si tratta del primo caso di violenza a bordo dei taxi nella capitale. Solo una decina di giorni fa un tassista, in regalare servizio presso l'aeroporto di Fiumicino, ha rotto il naso con un pugno a un passeggero italiano appena sbarcato da Madrid. Il passeggero aveva semplicemente chiesto l'applicazione del tassametro per la corsa verso la capitale. Nel mese di settembre, invece, un tassista di origine indiana, è stato insultato con epiteti razzisti, aggredito e rapinato da tre ragazzi. Dopo un inseguimento nel quartiere Appio Latino, l'uomo è stato strattonato fuori dall'auto bianca e lasciato senza cellulare e incasso giornaliero.

Giovedì 19 Dicembre 2019, 05:01

