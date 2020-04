Task force di vigili, polizia e carabineri sul litorale

Da oggi e per tutte le festività pasquali l'attività di vigilanza delle pattuglie della polizia locale di Roma sarà potenziata con l'obiettivo di continuare a garantire la sicurezza della collettività. Il bel tempo e le festività potrebbero indurre molte persone a pensare di spostarsi nelle case di vacanza sul litorale romano. Oltre ai vigili urbani, saranno impiegate centinaia di pattuglie di Polizia e Carabinieri.

Nelle ultime ore sono stati circa 18 mila gli accertamenti eseguiti dalla Polizia Locale della Capitale sugli spostamenti di veicoli e persone a piedi, oltre a 3 mila ispezioni relative alle attività commerciali, nei parchi e le ville storiche.

In un mese i vigili urbani hanno elevato più di 1200 sanzioni contro i trasgressori del divieto di circolazione per il coronavirus, mentre il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha comunicato che solo a Roma e provincia i controlli della Polizia sono stati oltre 520 mila e le multe oltre 10 mila.

