«Taser per i poliziotti»

Valeria Arnaldi«Presto i poliziotti avranno in dotazione i taser, così potranno agire in ulteriori condizioni di sicurezza e potranno non arrecare danno eccessivo alle persone in certi interventi». A dare l'annuncio è stato ieri il capo della polizia Franco Gabrielli, uscito dall'ospedale San Martino dove ha fatto visita ai due agenti feriti domenica scorsa a Genova nel corso del trattamento sanitario obbligatorio in cui è stato ucciso Jefferson Tomalà, giovane originario dell'Ecuador, raggiunto all'altezza del torace, in punti vitali, da almeno cinque colpi di pistola sparati da uno dei due poliziotti, dopo che il ventunenne aveva ferito lui e il collega. A rivelare il numero di colpi è stato l'esame esterno del cadavere effettuato dal medico legale. L'autopsia ci sarà lunedì. È stata richiesta una tac per individuare eventuali altri proiettili nel corpo.L'agente che ha sparato è indagato per omicidio colposo per eccesso colposo nell'uso delle armi da fuoco. «È un incompetente e non merita la divisa, se la deve togliere», dice la madre del giovane, Lourdes, parlando del poliziotto. «Lo hanno ucciso come un animale. Mio figlio li ha aggrediti perché ha reagito allo spray al peperoncino». Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha espresso solidarietà all'agente. E intanto il dibattito si sposta proprio su nuovi strumenti per le forze dell'ordine. «L'iter per dotare la polizia dei taser è partito nel 2014 e ora è alla firma del ministro - spiega Gabrielli - In un primo momento i taser saranno sperimentati in alcune città insieme a Carabinieri e Guardia di finanza. Poi saranno distribuiti a tutte le forze dell'ordine». E, commentando l'accaduto, «Queste vicende lasciano sempre amarezza: anche quando muore una persona che delinque e che si è posta in condizione di offesa nei nostri confronti. Non è mai una cosa positiva e mi fa piacere che ne ha contezza pure il collega perché mai dobbiamo perdere quel profilo di umanità che alla fin fine contraddistingue in positivo la nostra attività». Ora la parola passa alla Magistratura.riproduzione riservata ®