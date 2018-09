TARIFFE TRIPLICATE

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Una vita di lavoro per nulla». Questa è l'amara denuncia di Benito, un ex dipendente Atac di 85 anni, ormai in pensione che ha visto il suo abbonamento annuale per i mezzi pubblici della Capitale passare da zero a 250 euro. «I pensionati del trasporto romano fino al 2013 potevano usufruire di tutti i mezzi pubblici Atac - spiega Benito - dopo hanno messo una tassa pari a 80 euro. Oggi sono andato a rinnovare il titolo di viaggio per tale servizio ma la spesa da sostenere è diventata di 250 euro l'anno». Un aumento considerevole che ha portato il cittadino a non poter rinnovare il suo abbonamento annuale, perché incapace di sostenere i costi. Atac, dal canto suo, riporta un elenco con tutte le esenzioni attive e, in effetti, non c'è alcun riferimento ad ex dipendenti in pensione. Per gli over 70 è prevista una tariffa agevolata con abbonamento gratuito, ma solo se il reddito annuale del soggetto non supera i 15 mila euro lordi. Un reddito certo al limite della sopravvivenza, in cui purtroppo si trovano a vivere molte persone. Però anche chi dovesse vivere di un utile leggermente superiore è facile immaginare possa fare fatica a sostenere annualmente una spesa di 250 euro.